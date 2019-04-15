Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Пользователи соцсетей опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции. На видеозаписях видно, как над собором поднимается густой дым.

Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания. По данным пожарных, возгорание «потенциально связано» с проводимыми работами.

Le Monde со ссылкой на представителя собора уточняет, что о пожаре стало известно около 18:50 (19:50 мск). Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегори призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.

Видео: tomvampouille / Twitter

The Local передавал, что для проведения работ по реставрации шпиля и остальной части собора государство выделило €11 млн. Для ремонта со здания сняли 16 бронзовых фигур, их отвезут в департамент Дордонь к реставратору, после чего собираются вернуть на свои места.