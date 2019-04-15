Медведев поздравил Пугачеву с 70-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев позвонил певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой и поздравил ее с 70-летием, сообщается на сайте правительства.

Премьер пожелал артистке здоровья и вдохновения. Пугачева рассказала ему, что находится в Кремлевском дворце, где идет подготовка к ее юбилейному концерту.

Медведев также направил певице телеграмму, в которой отметил, что ее вокал, талант драматической актрисы и яркая и самобытная манера исполнения «покорили сердца миллионов людей». «Ваши искренние и проникновенные песни о самом главном стали очень важной частью нашей жизни», — добавил он.

Ранее певицу поздравил с юбилеем президент Владимир Путин. Глава государства отметил вклад Пугачевой в развитие отечественной музыки и ее участие в жизни одаренных исполнителей, которым она помогла выйти на большую сцену.