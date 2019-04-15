Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с 70-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», — заявил президент.

Путин отметил вклад Пугачевой в развитие отечественной музыки и ее участие в жизни одаренных исполнителей, которым она помогла выйти на большую сцену.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она поступила в музыкальную школу в возрасте пяти лет. В 1964 году она стала учиться в музыкальном училище им. М.М.Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении. Спустя год записала первую песню «Робот» для программы Всесоюзного радио «С добрым утром!»

В 1970 году Пугачева стала артисткой Росконцерта. В 1981 году она окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС) по специальности «эстрадная режиссура».