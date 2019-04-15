Специалисты из России начали проверять аэропорты Египта на безопасность

Российские специалисты по безопасности начали проверку аэропортов ​Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте. ​Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Вероятнее всего, это плановая проверка», — добавил РБК источник в авиационных властях России.

Источники газеты Egypt Independent рассказали, что экспертный комитет будет работать до 19 апреля. Собеседники пояснили, что специалисты будут проверять меры по обеспечению безопасности пассажиров и багажа в залах прибытия и присутствие сотрудников безопасности в отведенных им местах, особенно в зонах погрузки багажа.

Комитет также проверит работников аэропортов и лицензии на автомобили, которые находятся в пределах взлетно-посадочной полосы. По словам собеседников, эти процедуры являются подготовкой к итоговому отчету о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, который также должны предоставить российскому президенту Владимиру Путину.