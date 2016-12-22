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В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны
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В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны
Общество, 03:45
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В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

В Волгограде саперы мотострелковой бригады обезвредили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, найденный около школы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в Красноармейском районе. Снаряд был найден, когда рабочие производили ремонт теплосетей. О находке сообщили в областной военкомат, который передал информацию в мотострелковую бригаду.

На территорию школы подъехали саперы, извлекли снаряд, а затем вывезли его. В последствии он был уничтожен на общевойсковом полигоне Прудбой. Какой именно из сторон Великой отечественной войны принадлежал снаряд, не уточняется. Также представитель военных не сообщил, были ли в момент инцидента в школе дети и производились ли эвакуация.

Астафьев рассказал, что с начала 2018 года в Волгоградской области военные уничтожили более 3 т взрывоопасных предметов. Все они были времен Второй мировой войны.

Теги: Волгоград , снаряд , артиллерийский снаряд
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