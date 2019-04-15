Harley-Davidson отозвал в России 180 мотоциклов из за проблем с тормозами

Harley-Davidson отозвал в России 180 мотоциклов из за проблем с тормозами

Компания «Харли-Дэвидсон Рус» отзовет 181 мотоцикл, проданный в России после 2015 года, из-за проблем с тормозами, сообщается на сайте Росстандарта. Также опубликован документ с перечнем VIN-кодов мотоциклов, подлежащих отзыву.

«Причиной отзыва транспортных средств является присутствующий дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла», — говорится в сообщении.

Со временем тормозные суппорты могут подвергаться коррозии, что может привести «к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта» и в конечном итоге стать причиной аварии, выяснили специалисты Росстандарта.

Особенно часто это происходит под воздействием «агрессивной внешней среды, особенно в прибрежных районах или районах где используется дорожная соль», отмечается в сообщении.

Компания обещает проинформировать владельцев и бесплатно произвести замену тормозного суппорта. Кроме того, владельцы мотоциклов могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.