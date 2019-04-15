Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе никуда не годится, Минск готов сделать все возможное для поддержания мира в регионе. Об этом он заяивл в интервью турецкому агентству ​«Анадолу», передает БелТА.

«Видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Белоруссии там, то мы готовы исполнить эту роль», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия не будет «навязываться» в миротворцы и посредники. Президент заявил, что когда он начинает говорить о ситуации в Донбассе, то о него «начинают ноги вытирать» и в России, и на Украине. В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением». При этом в конце октября 2018 года он отмечал, что урегулирование невозможно без США.