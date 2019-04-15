Страны Евросоюза согласовали начало переговоров с США по пошлинам

Страны Евросоюза договорились об условиях начала переговоров по вопросам торговли с США, сообщает Reuters. По данным агентства, представители большинства стран ЕС поддержали предложения Еврокомиссии, несмотря на то что Франция выступила против них, а Бельгия — воздержалась.

Reuters отмечает, что представители ЕС намерены вести с США переговоры по вопросам снижения таможенных пошлин на промышленные товары, а также упрощения производства товаров, соответствующих стандартам ЕС и США.

В середине марта 2019 года президент США Дональд Трамп пригрозил, что если власти ЕС не начнут переговоры по торговле, то он введет пошлины на большую группу европейских товаров.

«Если они не будут с нами разговаривать, мы сделаем что-то, что будет довольно жестко с экономической точки зрения», — сказал тогда Трамп. Он выразил надежду, что до этого не дойдет.



