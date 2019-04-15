Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT

Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT

Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера. Об этом РБК сообщил адвокат Кловера Ильнур Шарапов.

«Сегодня суд огласил только резолютивную часть решения, мотивировка пока неизвестна. Тем не менее я полагаю, что суд прислушался к нашим доводам о том, что фраза «Жириновский агент КГБ и его выдворили из Турции за шпионаж» [фраза содержится в книге «Черный ветер, белый снег»] не порочит никоим образом самого Жириновского», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЛДПР.

Жириновский подал иск о защите репутации в феврале. Он полагает, что Кловер опорочил его честь и достоинство в книге «Черный ветер, белый снег», посвященной «новому национализму» в России.

Претензия Жириновского касалась фразы о том, что он был агентом КГБ. Депутат попросил взыскать с Кловера 1 млн руб. и обязать опубликовать опровержение.