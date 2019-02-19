Жириновский подал иск к экс-главе бюро FT в Москве за слова о связи с КГБ

Жириновский подал иск к экс-главе бюро FT в Москве за слова о связи с КГБ

Владимир Жириновский считает, что упоминание о возможных связях с КГБ порочит его честь и достоинство. О том, что ходили такие «слухи», написал в своей книге бывший глава бюро Financial Times в России

Владимир Жириновский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы Владимир Жириновский подал иск о защите репутации к экс-главе московского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда. Пресс-секретарь политика подтвердил РБК факт обращения в суд с иском к Кловеру.

Лидер ЛДПР считает, что Кловер опорочил его честь и достоинство в книге «Черный ветер, белый снег», посвященной изучению идеи «нового национализма» в России. ​Речь идет о фразе «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».​

Жириновский просит суд взыскать с Кловера 1 млн руб. и обязать его опубликовать опровержение этой фразы в людом российском СМИ.

Чарльз Кловер более пяти лет был шеф-редактором Financial Times в Москве, сейчас он возглавляет китайское бюро делового издания.

Книга Чарльза Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» вышла в издательстве «Фантом-пресс» в 2017 году. В своей книге он «прослеживает корни нового национализма, основанного на идеях «евразийства», говорится на сайте издательства.