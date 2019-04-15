В московском метро объяснили причину сбоя на фиолетовой ветке

На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) ветке московского метро утром 15 апреля произошла задержка движения из-за проверки одного из составов, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

«Пассажиры одного поезда были высажены для проверки состава. Поезд убрали с линии, движение оперативно ввели в график», — пояснили в пресс-службе и подчеркнули, что сейчас поезда курсируют по графику.

10 апреля на перегоне между станциями «Академическая» и «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии метрополитена возникло задымление. Из нескольких поездов были высажены пассажиры, машинисты проверили перегон на предмет огня, но пламени не было.