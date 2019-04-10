Общество , 12:22
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В московском метро сообщили о сбое из-за задымления на оранжевой ветке
На перегоне между станциями «Академическая» и «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена возникло задымление, сообщила пресс-служба подземки РБК.
Из нескольких поездов были высажены пассажиры, машинисты проверили перегон на предмет огня, но пламени не было. «Задымление могло затянуть с улицы, оно быстро развеялось», — сказали в метрополитене.
Поезда двигались с «незначительным отклонением», но сейчас движение осуществляется штатно, добавили в пресс-службе.7 апреля задымление возникло на станции «Чистые пруды». Как позднее сообщили в полиции, причиной стало возгорание силовых кабелей. Станцию закрыли на час, эвакуировали 250 человек.