В Париже при взрыве в квартире пострадали два человека

В Париже при взрыве в квартире пострадали два человека

Взрыв произошел в квартире жилого дома в 18-м округе Парижа. В результате два человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел вечером 14 апреля. Жителей пяти домов эвакуировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а другой получил легкие травмы. По данным BFMTV, взрыв произошел в 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Газета Le Parisien сообщает, что 70 человек отправили в центр временного размещения. Издание отмечает, что существует риск обрушения здания. Свидетель также сообщил о запахе газа перед взрывом. Ведется расследование.

Ранее в апреле в многоэтажном доме в Париже произошел пожар, за которым последовал взрыв. Огонь затронул 27 квартир.