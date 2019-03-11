СМИ узнали о планах отдать подряд на 1 трлн руб. «Мостотресту» Ротенберга

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга может стать генеральным подрядчиком скоростной дороги вдоль Черноморского побережья, деньги на строительство которой предполагается выделить из федерального бюджета. Согласно концепции Росавтодора трасса Туапсе — Сочи протяженностью около 80 км обойдется в 1 трлн руб., сообщает газета «Ведомости», ссылающаяся на копию документа, направленного в Минтранс.

По данным издания, окончательно вопрос о включении проекта этой дороги в план развития магистральной инфраструктуры России не решен. Однако теперь в пользу выделения денег говорит и тот факт, что строить трассу планируется до 2037 года (а не до 2024–2025 годов, как предполагалось ранее). Собеседник газеты из числа федеральных чиновников назвал этот срок «реалистичным».

Что касается генерального подрядчика, то в случае утверждения проекта должен будет проведен конкурс. Однако пока именно «Мостотрест», который уже занимался строительством в Сочи дублера Курортного проспекта и развязки «Адлерское кольцо», называется основным претендентом, говорят собеседники издания, участвующие в обсуждении проекта.

Изначально проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья предполагал строительство дороги от Сочи до населенного пункта Джубга (до поворота на Краснодар). Однако в Минтрансе посчитали нецелесообразным и технически сложным проект сооружения трассы длиной в 119 км. Слишком высокой была и первоначальная стоимость — 1,6 трлн руб.