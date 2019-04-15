В Пензенской области пять человек погибли в аварии с грузовиком

В Пензенской области пять человек погибли в аварии с грузовиком

В Пензенской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате пять человек погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в 01:00 мск на 590 км трассы М5 «Урал» в селе Симбухово. По данным ведомства, машина LADA Largus столкнулась с двигавшемся по встречному направлению автомобилем МАЗ. Жертвами стали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Полицейские начали проверку.

РБК-Башкортостан отмечает, что, по предварительным данным, LADA Largus выполняла услуги междугороднего такси. Погибшими оказались жители Башкортостана, которые ехали в Москву на работу.

Накануне под Тулой произошло ДТП с автобусом Mercedes, который съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 40 детей и пятеро сопровождающих. В результате аварии пострадала только женщина-педагог, которой оказали помощь на месте.