В Совфеде назвали условие выплаты долга Совету Европы

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия выплатит ежегодный взнос Совету Европы (СЕ) и возместит накопившийся долг только тогда, когда ПАСЕ устранит угрозу дискриминации национальных делегаций. Об этом сообщают «Известия».

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — сказал он.

По словам Косачева, Совету Европы требуется реформа, благодаря которой у каждой делегации должно появиться гарантированное право голоса.

Дипломатический источник, знакомый с деталями вопроса по задолженности России перед Советом Европы, заявил «Известиям», что Москва готова погасить накопившуюся задолженность перед международной организацией в размере €60 млн.