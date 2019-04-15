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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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В Совфеде назвали условие выплаты долга Совету Европы

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия выплатит ежегодный взнос Совету Европы (СЕ) и возместит накопившийся долг только тогда, когда ПАСЕ устранит угрозу дискриминации национальных делегаций. Об этом сообщают «Известия».

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — сказал он.

По словам Косачева, Совету Европы требуется реформа, благодаря которой у каждой делегации должно появиться гарантированное право голоса.

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Дипломатический источник, знакомый с деталями вопроса по задолженности России перед Советом Европы, заявил «Известиям», что Москва готова погасить накопившуюся задолженность перед международной организацией в размере €60 млн.

В январе пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген называл именно такую сумму, комментируя задолженность России перед СЕ. При этом его комментарий последовал после того, как эту цифру на полях Всемирного экономического форума в Давосе назвал глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены. ПАСЕ пошла на такой шаг, не признав присоединение Крыма к России. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 год Москва не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Теги: Константин Косачев, Совет Европы, задолженность, ПАСЕ
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