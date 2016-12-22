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В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме
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В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме
Общество, 21:45
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В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме

Неизвестный мужчина во время службы в храме в бразильском городе Кампинас, штат Сан-Паулу, устроил стрельбу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

По данным телеканала, мужчина вошел в кафедральный собор в центре города во второй половине дня во вторник, 11 декабря.​ По предварительной информации, он был вооружен пистолетом и револьвером 38-го калибра. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

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Нападавший после стрельбы совершил самоубийство. Его личность и мотивы пока неизвестны. При этом не сообщается о серьезности полученных травм прихожанами.

Полиция оцепила близлежащую к храму территорию. Ведется расследование инцидента.

Теги: стрельба , храм , Бразилия , погибшие , пострадавшие
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