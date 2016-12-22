В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме
Общество, 21:45
0
В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме
Неизвестный мужчина во время службы в храме в бразильском городе Кампинас, штат Сан-Паулу, устроил стрельбу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
По данным телеканала, мужчина вошел в кафедральный собор в центре города во второй половине дня во вторник, 11 декабря. По предварительной информации, он был вооружен пистолетом и револьвером 38-го калибра. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.
Нападавший после стрельбы совершил самоубийство. Его личность и мотивы пока неизвестны. При этом не сообщается о серьезности полученных травм прихожанами.
Полиция оцепила близлежащую к храму территорию. Ведется расследование инцидента.