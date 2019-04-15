Три человека погибли при столкновении самолета и двух вертолетов в Непале

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,87 63,60 EUR Нал. 73,26 71,78 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 197,99 +3,69 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
HBO начал показ финального сезона "Игры престолов" Общество, 05:30 «Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд Финансы, 05:00 Пас Панарина помог «Коламбусу» третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ Общество, 04:49 Три человека погибли при столкновении самолета и двух вертолетов в Непале Общество, 04:18 «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Общество, 03:38 Тайгер Вудс впервые с 2008 года победил на турнире серии «Мейджор» Общество, 03:24 Умерла актриса Биби Андерсон Общество, 02:53 СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России Политика, 02:34 Россиянки не попали в тройку призеров на чемпионате мира по хоккею Общество, 02:04 Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание Общество, 01:43 В США умер нейробиолог и лауреат Нобелевский премии Пол Грингард Общество, 01:34 Финским националистам не хватило 0,2% для победы на выборах в парламент Политика, 01:11 Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури Общество, 00:53 Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией Политика, 00:27
Общество ,  
0 
Три человека погибли при столкновении самолета и двух вертолетов в Непале

В аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в городе Лукла в восточной части Непала легкомоторный самолет Twin Otter авиакомпании Summit Air во время набора высоты врезался в два стоящих на взлетно-посадочной полосе вертолета. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В результате инцидента погибли три человека — пилот самолета и двое полицейских, которые стояли рядом с вертолетами компаний Manang Air и Shree Air. Двое находившихся в вертолете компании Manang Air пострадали. В момент столкновения на борту самолета кроме двух пилотов никого не было. Жизни второго пилота ничего не угрожает.

Общество
Все находившиеся на борту разбившегося вертолета ВВС Казахстана погибли

По версии Управления гражданской авиации Непала, причиной произошедшего стало то, что взлет самолета совершал пилот, у которого не было необходимого опыта для управления самолетом в высокогорных районах.

Как отмечает издание, это первый случай в истории гражданской авиации Непала, когда в результате авиакатастрофы погибают люди, находившиеся на земле.

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари считается одним из самых опасных в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и затрудненной видимости по причине окружающего горного ландшафта и часто меняющейся погоды.

Теги: авиакатастрофа, Непал, легкомоторный самолет, вертолет
Материалы по теме
СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на Кубани
Общество
В Вологодской области пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
Общество
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter