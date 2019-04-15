Три человека погибли при столкновении самолета и двух вертолетов в Непале

Три человека погибли при столкновении самолета и двух вертолетов в Непале

В аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в городе Лукла в восточной части Непала легкомоторный самолет Twin Otter авиакомпании Summit Air во время набора высоты врезался в два стоящих на взлетно-посадочной полосе вертолета. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В результате инцидента погибли три человека — пилот самолета и двое полицейских, которые стояли рядом с вертолетами компаний Manang Air и Shree Air. Двое находившихся в вертолете компании Manang Air пострадали. В момент столкновения на борту самолета кроме двух пилотов никого не было. Жизни второго пилота ничего не угрожает.

По версии Управления гражданской авиации Непала, причиной произошедшего стало то, что взлет самолета совершал пилот, у которого не было необходимого опыта для управления самолетом в высокогорных районах.

Как отмечает издание, это первый случай в истории гражданской авиации Непала, когда в результате авиакатастрофы погибают люди, находившиеся на земле.