Тайгер Вудс впервые с 2008 года победил на турнире серии «Мейджор»

Американский гольфист Тайгер Вудс победил на турнире «Мастерс», который ежегодно проводится в городе Огаста, штат Джорджия. Победа в этом турнире стала пятой для Вудса, ранее он побеждал на поле Национального гольф-клуба в Огасте в 1997, 2001, 2002 и 2005 годах. Об этом сообщает Sports Illustrated.

На счету 43-летнего спортсмена теперь насчитывается 15 побед на турнирах серии «Мейджор». Помимо пяти побед на турнире «Мастерс» он также трижды выигрывал Открытый чемпионат США, четырежды чемпионат PGA и три раза Открытый чемпионат Великобритании. Предыдущая победа на турнирах серии «Мейджор» была одержана Вудсом в 2008 году.

За всю историю больше побед на турнирах серии «Мейджор», чем Тайгер Вудс, одержал только американец Джек Никлаус — на его счету 18 побед. При этом Вудсу принадлежит рекорд по количеству недель, на протяжении которых он занимал первое место в мировом рейтинге гольфистов — 623, из них подряд — 281.