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Курс доллара на 13 апреля USD ЦБ: 64,52 (+0,12)

Курс евро на 13 апреля EUR ЦБ: 72,84 (+0,18)

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место в английской лиге

Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста

Социал-демократы оказались первыми на парламентских выборах в Финляндии

Умерла вдова Слободана Милошевича

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

В КНДР заявили о планах купить два российских самолета

В Костромской области одного из пропавших мальчиков нашли мертвым

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана на два месяца

В Норвегии автобус с моряками из России попал в ДТП

Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка

Бывший губернатор Оренбургской области стал советником главы УГМК

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным