Политика , 22:33
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Социал-демократы оказались первыми на парламентских выборах в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии лидирует на парламентских выборах, набрав 18,1 после подсчета 68,7% голосов. Соответствующие данные размещены на сайте министерства юстиции страны.
Второе место занимает партия «Истинные финны», которая получила 17,7% голосов. Замыкает тройку лидеров Коалиционная партия — 16,4%. За партию «Центр» проголосовали 14,8% избирателей, за «Зеленый союз» — 10,8%. Остальные партии получили менее 10%.
Таким образом, в настоящий момент Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, «Истинные финны» — 39 мест, Коалиционная партия — 37, «Центр» — 31, «Зеленый союз» — 20.
Выборы в парламент Финляндии прошли 14 апреля. Явка на выборах составила 72%.