Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, которого подозревают в присвоении более 2 млн руб., на два месяца. Об этом сообщается на сайте суда.

«Избрать в отношении Карагишиева Эльдара Гусейновича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 12 июня 2019 года включительно», — говорится в сообщении.

В суде добавили, что в случае если обвинение не будет предъявлено до 22 апреля 2019 года, подозреваемый будет отпущен.

Карагишиев подозревается в совершении преступлений по ч.2 ст.292 «Служебный подлог» и ч.4 ст.160 «Присвоение или растрата» УК России.

О том, что в Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев, стало известно 12 апреля. По версии следствия, чиновник присвоил себе крупную сумму денег, которую выделили на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовское Бабаюртовского района.