В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах республики. Ранее об этом же говорил информированный собеседник «Интерфакса».

По данным собеседников, в доме и по месту работы Карагишиева силовики провели обыски. Следствие полагает, что чиновник присвоил себе крупную сумму денег, которая на самом деле была выделена на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовское Бабаюртовского района.

Источники уточняют, что в отношении главы района заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные в составе организованной группы или в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Обыски в рамках расследования этих производств, по данным собеседников, также проводятся дома и на работе у директора ООО «Бисма» Маирбека Будаева.