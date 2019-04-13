Скотленд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины

Полиция Лондона не считает терактом инцидент у посольства Украины, где неизвестный протаранил автомобиль украинского посла. Об этом говорится в официальном заявлении ​Скотланд-Ярда.

«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Полиция использовала огнестрельное оружие и электрошокер, машина нарушителя была остановлена, а мужчина в возрасте около 40 лет был задержан», — говорится в заявлении.

По словам главного суперинтенданта из специализированного командования по огнестрельному оружию Энди Уокера, в настоящее время по факту случившегося проводится расследование.

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне в субботу, 13 апреля. Инцидент в районе Холланд Парк произошел в 08:30 по местному времени (11:30 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заблокировали автомобиль нарушителя, но, несмотря на их действия, он сумел вновь протаранить машину посла.

Чтобы предотвратить действия нападавшего полиция использовала огнестрельное оружие и электрошокер. Машина нарушителя была остановлена, а мужчина в возрасте около 40 лет был задержан. Мотивы нарушителя неизвестны.