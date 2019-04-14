Кудрин оценил риски для России при введении санкций США против госбанков

Санкции США против нескольких государственных банков России станут еще более сильным ударом и поводом для переоценки рыночной ситуации. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил журналистам в Вашингтоне, передает «РИА Новости».
«Ситуацию нужно будет по-новому переоценивать», — оценил глава Счетной палаты риски от введения ограничений против нескольких банков.
По его словам, рынок уже просчитал минимальные риски от введения санкций против одного госбанка, однако в ситуации с несколькими, более системными госбанками — на это рынок «еще не ответил».
О том, что крупнейшие российские банки еще в 2018 году совместно с Минфином и ЦБ начали разрабатывать схему действий на случай введения санкций, сообщал в середине марта Reuters.