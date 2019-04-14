Кудрин оценил риски для России при введении санкций США против госбанков

Кудрин оценил риски для России при введении санкций США против госбанков

Санкции США против нескольких государственных банков России станут еще более сильным ударом и поводом для переоценки рыночной ситуации. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил журналистам в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

«Ситуацию нужно будет по-новому переоценивать», — оценил глава Счетной палаты риски от введения ограничений против нескольких банков.

По его словам, рынок уже просчитал минимальные риски от введения санкций против одного госбанка, однако в ситуации с несколькими, более системными госбанками — на это рынок «еще не ответил».

О том, что крупнейшие российские банки еще в 2018 году совместно с Минфином и ЦБ начали разрабатывать схему действий на случай введения санкций, сообщал в середине марта Reuters.

