SpaceIL запустит на Луну новый аппарат после аварии «Берешит»

Израильская компания SpaceIL запустит на Луну новый космический аппарат «Берешит-2» после крушения «Берешит» при посадке на спутник 11 апреля. Об этом сообщил глава компании Моррис Кан в Twitter.

Кан объявил о начале финансирования второго израильского космического аппарата. Он также добавил, что возглавит новый проект, чтобы завершить поставленную цель — посадить аппарат на Луну.

«Я объявляю сегодня о начале нового проекта: «Берешит-2». Мы начали дело, которое будет завершено», — заключил глава SpaceIL.

Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке 11 апреля. В последний момент связь с ним была потеряна, и «Берешит» потерпел крушение. Организацией запуска в течение восьми лет занималась SpaceIL. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной (после СССР, США и Китая), кому удалось бы посадить на спутнике Земли свой аппарат.

