Политика , 16:05
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Москалькова первой из российских омбудсменов выступит в ООН с докладом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит на сессии Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке с докладом о защите прав пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москальковой.
По словам собеседника агентства, омбудсмен будет находиться в Нью-Йорке с 15 по 18 апреля, где выступит на заседании десятой рабочей группы Генассамблеи ООН по вопросам старения.
В пресс-службе отметили, что Москалькова намерена рассказать об опыте защиты прав пожилых людей в России.
Выступление российского омбудсмена на сессии ООН произойдет впервые за все время существования института уполномоченного по правам человека в России.