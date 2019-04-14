Москалькова первой из российских омбудсменов выступит в ООН с докладом

Москалькова первой из российских омбудсменов выступит в ООН с докладом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит на сессии Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке с докладом о защите прав пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москальковой.

По словам собеседника агентства, омбудсмен будет находиться в Нью-Йорке с 15 по 18 апреля, где выступит на заседании десятой рабочей группы Генассамблеи ООН по вопросам старения.

В пресс-службе отметили, что Москалькова намерена рассказать об опыте защиты прав пожилых людей в России.

Выступление российского омбудсмена на сессии ООН произойдет впервые за все время существования института уполномоченного по правам человека в России.