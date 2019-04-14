В «Геликон-опере» подтвердили сообщения о нападении на певицу Заридзе

В «Геликон-опере» подтвердили сообщения о нападении на певицу Заридзе

В пресс-службе театра «Геликон-опера» подтвердили РБК информацию о нападении на певицу Меланию Заридзе.

«Да, это действительно было. С ней сейчас все в порядке, она в безопасности», — сообщили в пресс-службе, отказавшись уточнить подробности инцидента. «Мы комментариев не даем по этому вопросу», — добавили в пресс-службе

Накануне художественный руководитель и гендиректор театра Дмитрий Бертман сообщил СМИ, что неизвестный напал на артистку хора Меланию Заридзе в Москве. Он добавил, что в настоящее время идет следствие.

РЕН ТВ отмечал, что нападение совершил ее сосед по лестничной клетке. По данным телеканала, он пытался за ней ухаживать, но получил отказ. После этого он применил силу.