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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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СМИ опубликовали видео конфликта Милонова с сотрудниками штрафстоянки

Портал ​78.ru опубликовал видео конфликта депутата Госдумы Виталия Милонова с сотрудниками штрафстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Согласно кадрам с места происшествия, депутат требовал предъявить фотографию с места эвакуации машины его знакомого и номер телефона контролирующей организации. Милонов заявил, что если сотрудники откажутся представить документы, то он вызовет полицию. Впоследствии депутата прижали дверью, когда он заходил в одну из комнат строения администрации штрафстоянки.

Пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев рассказал РБК, что после инцидента Милонов обратился в полицию. По его словам, машину друга депутата эвакуировали, повредив коробку передач. Евстигнеев добавил, что сотрудники штрафстоянки отказались написать объяснение и представить документы.

«Пытались физической силой удалить [Милонова] с территории штрафстоянки. Толкали его, в том числе дверьми, оскорбляли, нецензурно выражались», — сказал пресс-секретарь. Депутат заявил порталу 78.ru, что сотрудники стоянки были пьяны. При этом Милонов отметил, что не получил травм.

Теги: Санкт-Петербург, Виталий Милонов, штрафстоянка, конфликт
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