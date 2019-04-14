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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Милонов заявил об избиении на штрафстоянке в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после инцидента с сотрудниками штрафстоянки, сообщил РБК его пресс-секретарь Илья Евстигнеев. «Он обратился в полицию на незаконные действия сотрудников штрафстоянки. Вчера произошел инцидент, когда машину его товарища эвакуировали, и при эвакуации повредили коробку передач», — рассказал Евстигнеев.

«Сотрудники штрафстоянки отказались предоставить документы, отказались объяснение написать, почему они так сделали, почему так небрежны. Их это разозлило, они находились в каком-то неадекватном состоянии. Пытались физической силой удалить [Милонова] с территории штрафстоянки. Толкали его, в том числе дверьми, оскорбляли, нецензурно выражались», — рассказал он.

Виталий Милонов не ответил на звонки РБК. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогли оперативно ответить на вопрос РБК, поступало ли заявление от Милонова.

Депутат рассказал порталу 78.ru о происшествии вечером 13 апреля в Кировском районе Петербурга. «Когда я приехал на стоянку, то увидел, как там работают — пьяные эвакуаторщики просто сбежали от нас, ругаясь при этом матом. Когда попросил показать документы, они стали пытаться бить нас дверью, требовать, чтобы мы полностью оплатили наличными стоянку», — заявил Милонов. После этого депутат вызвал на место происшествия полицию, позднее предоставив полицейским видеозапись с места событий. Милонов добавил, что не получил травм.

По данным «Фонтанки», Милонов в поданном в полицию заявлении указал, что получил телесные повреждения, но не стал обращаться за медицинской помощью.

Теги: Виталий Милонов, Полиция, Санкт-Петербург, штрафстоянка, новости РБК
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