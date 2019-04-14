В Пермском крае две школьницы отравились неизвестным веществом

В Пермском крае две школьницы отравились неизвестным веществом

В Пермском крае две школьницы отравились неизвестным веществом, найденным на улице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Яйва. Детей с признаками отравления доставили в больницу.

«Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали им скорую помощь», — сказали в пресс-службе.

В региональном главке МВД добавили, что по факту произошедшего ведется проверка. Вещество отправили на экспертизу.

В конце февраля в городе Оха четыре школьника отравились неизвестными веществами, их госпитализировали. Следователи начали проверку. Агентство «SM News» отмечало, что, по предварительным данным, они отравились психотропными веществами.