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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В Пермском крае две школьницы отравились неизвестным веществом

В Пермском крае две школьницы отравились неизвестным веществом, найденным на улице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Яйва. Детей с признаками отравления доставили в больницу.

«Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали им скорую помощь», — сказали в пресс-службе.

В региональном главке МВД добавили, что по факту произошедшего ведется проверка. Вещество отправили на экспертизу.

В конце февраля в городе Оха четыре школьника отравились неизвестными веществами, их госпитализировали. Следователи начали проверку. Агентство «SM News» отмечало, что, по предварительным данным, они отравились психотропными веществами.

Теги: Пермский край, дети, отравление
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