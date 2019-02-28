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СК расследует отравление подростков неизвестными веществами на Сахалине

Следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области проводит проверку по факту отравления четырех школьников неизвестными веществами в городе Оха. Среди них — один мальчик и три девочки в возрасте 13-14 лет, сообщается на сайте сахалинского главка СК.

«В настоящее время следственным отделом по городу Оха проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство «SM News», трех девочек и мальчика доставили в реанимацию ЦРБ города Оха с признаками отравления 26 февраля. По предварительным данным, они отравились психотропными препаратами.

В настоящее время состояние троих детей оценивается медиками как стабильное. Одну из девочек до сих пор не удалось привести в сознание, она находится в реанимационном отделении. Отмечается, что врачи делают все возможное для спасения ребенка.

Теги: Сахалинская область, подростки, отравление
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