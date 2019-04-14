Депутат Верховной рады назвал прозвище Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин рассказал, что у действующего президента Петра Порошенко было прозвище Туфель в начале 2000-х годов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

Он рассказал, что в 2002 году он стал депутатом Верховной рады и начал работать в бюджетном комитете, которым руководил Порошенко.

«В комитете у него было прозвище, безобидное — Туфель. Почему? он все время ходил в стоптанных туфлях. Мы не могли понять, как настолько богатый человек ходит в стоптанной, грязной обуви », — сказал депутат.

Добкин добавил, что долгое время не мог привыкнуть к тому, как человек с таким прозвищем стал президентом Украины. Он отметил, что когда в стране будет новый президент, люди к нему привыкнут. По его мнению, одной из причин неудач Порошенко стала его «патологическая жадность».