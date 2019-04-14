Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

По данным ведомства, около 10% изъятых из магазинов консервов, которые не соответствуют требованиям, являются рыбными. В Роспотребнадзоре рассказали, что у качественной продукции на упаковке должны быть маркировка с наименованием продукта и местом нахождения изготовителя, а также дата производства, срок годности, состав, условия хранения, масса нетто и пищевая ценность.

Если консервы изготовили из мороженой рыбной продукции, то в маркировке должны быть слова «произведено из мороженого сырья». В ведомстве добавили, что упаковка не должна быть повреждена, а также иметь ржавчину.

В Роспотребнадзоре отметили, что на рынке могут продаваться только те рыбные консервы, которые соответствуют требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и Таможенного союза.