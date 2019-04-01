Глава МЧС предложил разрушать лед у берегов для безопасности рыбаков

Глава МЧС Евгений Зиничев предложил разрушать лед возле берегов водоемов, чтобы обеспечить безопасность любителей зимней рыбалки в период весеннего таяния. Такое предложение глава ведомства сделал во время селекторного совещания, сообщает ТАСС.

«По поводу выхода рыбаков на лед: там, где есть возможность, разрушайте вдоль береговой линии лед», — поручил министр.

По его словам, такие меры необходимо принимать в тех районах, где есть такие «технические возможности».

Сотрудники МЧС весной регулярно проводят рейды, целью которых является поиск рыбаков, которые подвергают свою жизнь опасности, находясь на льду замерзших водоемов.

Так, например, в начале марта с Санкт-Петербурге сотрудники областного МЧС выявили пять автомобилей, которые находились на расстоянии 15 км от берега в Финском заливе. «И стояли они именно в том самом месте, где несколько дней тому назад образовалась трещина», — говорилось в сообщении МЧС. В тот день, несмотря на штормовой ветер и метель спасательные подразделения МЧС выезжали на помощь рыбакам восемь раз, в общей сложности со льда были эвакуированы 97 рыбаков.