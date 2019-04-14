Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 65,10 63,60 EUR Нал. 73,30 71,78 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 111,67 +3,17 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах Политика, 04:59 В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек Общество, 04:47 Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ Политика, 04:04 Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов» Общество, 03:54 Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году Общество, 03:24 Овечкин помог «Кэпиталз» обыграть «Каролину» во втором матче плей-офф НХЛ Общество, 02:56 Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана Политика, 02:35 WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина Общество, 01:58 У ночного клуба в Австралии произошла стрельба Общество, 01:47 В Москве выбрали победительницу конкурса «Мисс Россия — 2019» Общество, 01:27 Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета Технологии и медиа, 00:59 Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре Общество, 00:38 Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления Технологии и медиа, 00:03 В Москве запретили выезжать на выделенные полосы по выходным Авто, 00:00
Политика ,  
0 
Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Израильский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет над городом Мердж-Аюн на юго-востоке страны. Об этом сообщает ливанское агентство El Nashra.

Как сообщает издание Im Lebanon, в то же время в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура вошел катер армии Израиля и углубился на расстояние более 535 м.

Бейрут обратил на инцидент внимание миротворцев ООН, размещенных в стране.

Политика
Власти Ливана заявили о планах подать жалобу на Израиль в Совбез ООН

В конце декабря прошлого года израильские истребители проникли в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетный удар по сирийским военным объектам. В результате несколько военных получили ранения. После этого власти Ливана заявили, что планируют направить жалобу на действия Израиля в Совбез ООН.
 

Теги: Ливан, Израиль, беспилотник
Материалы по теме
Израиль атаковал военные объекты Сирии с территории Ливана
Политика
Ливан ответил на сообщения об отказе от российской военной помощи
Политика
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter