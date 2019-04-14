Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Израильский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет над городом Мердж-Аюн на юго-востоке страны. Об этом сообщает ливанское агентство El Nashra.

Как сообщает издание Im Lebanon, в то же время в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура вошел катер армии Израиля и углубился на расстояние более 535 м.

Бейрут обратил на инцидент внимание миротворцев ООН, размещенных в стране.

В конце декабря прошлого года израильские истребители проникли в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетный удар по сирийским военным объектам. В результате несколько военных получили ранения. После этого власти Ливана заявили, что планируют направить жалобу на действия Израиля в Совбез ООН.

