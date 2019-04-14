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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Овечкин помог «Кэпиталз» обыграть «Каролину» во втором матче плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 во втором матче плей-офф НХЛ, сообщается на сайте лиги. Встреча прошла 13 апреля в Вашингтоне.

В составе победителей шайбы забили Никлас Бэкстрем (4-я минута), Ти Джей Оши (10-я), Том Уилсон (49-я) и Брукс Орпик (62-я). У «Каролины» на 16-й минуте гол забил Лукас Валльмарк, на 37-й — Себастьян Ахо, а на 56-й — Джордан Стаал.

Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Первая игра состоялась 12 апреля, третья пройдет в ночь на 16 апреля.

Теги: Александр Овечкин, НХЛ, хоккей
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