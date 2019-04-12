Овечкин помог «Кэпиталз» выиграть в первом матче плей-офф с «Каролиной»

Овечкин помог «Кэпиталз» выиграть в первом матче плей-офф с «Каролиной»

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Защиту чемпионского титула «Кэпиталз» начали с двух заброшенных шайб Никласа Бэкстрема на 10-й и 14-й минутах. Две другие шайбы забросили российский хоккеист Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60).

Впервые в карьере голы в плей-офф на свой счет записал еще один российский легионер НХЛ Андрей Свечников, выступающий за «Харрикейнз». Нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов отличился результативной подачей.

Вторая встреча двух «Вашингтона» и «Каролины» состоится в столице США 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.