Глава ФИФА выступил за остановку матчей в случае расистских выходок

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,87 64,06 EUR Нал. 73,22 72,37 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 120,40 +3,86 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Глава ФИФА выступил за остановку матчей в случае расистских выходок Общество, 20:09 ЦСКА начал финальную серию Кубка Гагарина победой над «Авангардом» Спорт, 20:08 МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА Общество, 19:59 Глава Парижского клуба кредиторов высказалась по поводу исключения России Экономика, 19:57 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 19:48 МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море Политика, 19:35 Пять человек пострадали в аварии с гоночной машиной в Швеции Общество, 19:33 Украина получила от Германии грамоту Петра I 1708 года Общество, 19:17 В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» Политика, 19:00 «Ювентус» впервые за 62 года проиграл СПАЛу в чемпионате Италии Спорт, 18:59 В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году Экономика, 18:58 Скотленд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины Общество, 18:22 Трамп поддержал идею провести третьи переговоры с Ким Чен Ыном Политика, 18:21 Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне Политика, 17:24
Общество ,  
0 
Глава ФИФА выступил за остановку матчей в случае расистских выходок

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ​выступил за остановку матчей в случае проявления расизма болельщиками в отношении футболистов. В настоящее время организация подготовила соответствующую процедуру, говорится в заявлении главы ФИФА, опубликованном на сайте организации. 

«В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе», — говорится в заявлении Инфантино.

Отмечается, что организация разработала процедуру в три этапа. Она представляет собой механизм, который позволит судьям прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов.

Общество
Клуб Абрамовича предложил отправлять фанатов-расистов в Освенцим

«ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую ​​же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе, и применить жесткие санкции за любое подобное поведение. Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы», — приводит сайт ФИФА слова Инфантино. 

На сегодняшний день борьба с расизмом в футболе ведется преимущественно по линии FIFA, UEFA, а также на уровне национальных футбольных ассоциаций. Одним из таких способов является организация кампаний против расизма ​ с привлечением звезд мирового футбола из футбольных команд разных стран. Также на клубы, чьи фанаты допускают неспортивное поведение, налагаются штрафы. 

Помимо прочего, UEFA финансирует отдельную ассоциацию — FARE (Football Against Racism in Europe), которая ставит борьбу с расизмом своей основной целью: проводит многонациональные футбольные турниры, благотворительные акции в поддержку национальных общин в Восточной Европе, а также рекламные кампании против расизма.

Теги: FIFA, Джанни Инфантино, расизм
Материалы по теме
FIFA выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на ЧМ
Общество
ФИФА заподозрили в получении $880 млн за проведение ЧМ-22 в Катаре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter