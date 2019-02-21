В Москве мотоциклист выстрелил в мужчину из травмата

В Москве мотоциклист выстрелил в мужчину из травмата

На юго-востоке Москвы неизвестный выстрелил в мужчину из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел днем 21 февраля на улице Головачева. Стрелявший скрылся с места происшествия на мотоцикле, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает РЕН ТВ, стрельба произошла возле здания поликлиники. По данным источника «РИА Новости» в скорой помощи, пострадавший ранен в плечо и голову.

11 февраля в магазине на востоке Москвы произошла драка со стрельбой, в результате пострадали два посетителя и продавец. Участники драки скрылись с места происшествия.