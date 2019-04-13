Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на воскресенье, 14 апреля, из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу, опубликованные на сайте учреждения.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в столичном регионе температура воздуха составит плюс 4-6 градусов. ​Днем будет облачная погода, также ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, местами порывы ветра достигнут 15 м/c. Ночью температура воздуха опустится до минус 1 градуса. На юго-востоке Московской области пройдут умеренные осадки.

Ранее Гидрометцентр объявлял желтый уровень в столичном регионе 7 апреля.