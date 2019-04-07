Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на понедельник, 8 апреля, из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу, опубликованные на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в комментарии синоптиков.

В Москве температура воздуха достигнет 9-11 градусов, в Подмосковье воздух прогреется — от плюс 8 до 13 градусов. Днем в понедельник в столичном регионе будет облачная погода, синоптики прогнозируют небольшой дождь.