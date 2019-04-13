В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Причиной эвакуации объектов в Екатеринбурге стала веерная рассылка ложных сообщений с угрозами», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур также передает, что из нескольких ТЦ эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о минировании.

По данным агентств, людей эвакуировали из торговых комплексов «Радуга парк», «Гринвич», «Новомосковский». По данным E1.ru, посетителей и сотрудников также вывели из ТЦ «Глобус», «Карнавал», «Дирижабль» и «Белка».

В конце марта в Петербурге из-за письма с угрозой взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей парка «Новая Голландия» и Эрмитажа. Музей также закрывал на вход основной музейный комплекс. Кроме того, об эвакуации объявили администрации школ в нескольких районах города.