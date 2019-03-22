В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва

В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва

В Санкт-Петербурге из-за письма с угрозой взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей парка «Новая Голландия». Об этом РБК сообщили в пресс-службе парка.

«Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб», — заявил представитель «Новой Голландии», добавив, что на данный момент остров закрыт для посещения.

Государственный Эрмитаж объявил на своей странице «ВКонтакте», что 22 марта музей получил сообщение об угрозе теракта. В связи с этим посетителей вывели из здания, а основной музейный комплекс закрыли на вход.

По данным местного издания «Фонтанка», администрации школ в Красносельском, Красногвардейском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга объявили об эвакуации из-за анонимных писем с угрозами.

Накануне, 21 марта, Эрмитаж, Боткинскую больницу, Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и ряд школ и торговых центров эвакуировали из-за писем о минировании.

