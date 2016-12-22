Производитель «Искандеров» увеличил выручку на треть

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» удерживает первое место в доле экспорта холдинга «Высокоточные комплексы». Его поставки составляют 35% от доли всей поставляемой другим странам продукции холдинга

«Искандер-М» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

За 2017 год холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в кластер «Вооружения» госкорпорации «Ростех», более чем в два раза превысил объем экспортных поставок 2016 года, следует из данных компании, поступивших в РБК.

«Первое место по поставленной на экспорт продукции удерживает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», доля которого в экспорте холдинга достигает 35%», — заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов.

​По его словам, «Высокоточные комплексы» также показали «высокую эффективность» в части поставок по линии Минобороны.

В рамках гособоронзаказа холдинг снабжал Вооруженные силы России новейшими образцами вооружений, а также военной и специальной техникой — баллистическими ракетами «Искандер-М», самоходными зенитн​ыми ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и переносными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Верба», а также самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С» и универсальными модулями «Бахча-У». Кроме того, в 2017 году холдинг успешно завершил государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник», следующим этапом должно стать принятие этого комплекса на вооружение.

Рост выручки холдинга по сравнению с предыдущим годом составил 28%, с 132,5 млрд до 169,6 млрд руб. Прибыль выросла на 9,5% и составила 17,3 млрд руб.

В конце ноября РБК сообщал, что ​госкорпорация «Ростех» намерена продать 49% акций холдинга «Высокоточные комплексы» частному инвестору. Сумма сделки оценивается примерно в 80 млрд руб. Основным претендентом на покупку тогда считался миллиардер Андрей Бокарев, который владеет долями в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (один из ключевых поставщиков подвижного состава для РЖД), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».