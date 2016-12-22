Производитель «Искандеров» увеличил выручку на треть

За 2017 год холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в кластер «Вооружения» госкорпорации «Ростех», более чем в два раза превысил объем экспортных поставок 2016 года, следует из данных компании, поступивших в РБК.
«Первое место по поставленной на экспорт продукции удерживает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», доля которого в экспорте холдинга достигает 35%», — заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов.
По его словам, «Высокоточные комплексы» также показали «высокую эффективность» в части поставок по линии Минобороны.
В рамках гособоронзаказа холдинг снабжал Вооруженные силы России новейшими образцами вооружений, а также военной и специальной техникой — баллистическими ракетами «Искандер-М», самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и переносными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Верба», а также самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С» и универсальными модулями «Бахча-У». Кроме того, в 2017 году холдинг успешно завершил государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник», следующим этапом должно стать принятие этого комплекса на вооружение.
Рост выручки холдинга по сравнению с предыдущим годом составил 28%, с 132,5 млрд до 169,6 млрд руб. Прибыль выросла на 9,5% и составила 17,3 млрд руб.
В конце ноября РБК сообщал, что госкорпорация «Ростех» намерена продать 49% акций холдинга «Высокоточные комплексы» частному инвестору. Сумма сделки оценивается примерно в 80 млрд руб. Основным претендентом на покупку тогда считался миллиардер Андрей Бокарев, который владеет долями в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (один из ключевых поставщиков подвижного состава для РЖД), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».
Сейчас 100% холдинга «Высокоточные комплексы» принадлежат «Ростеху», следует из базы данных СПАРК.
Наряду с военной продукцией «Высокоточные комплексы» выпускают и гражданскую — спортивное и охотничье оружие, а также метеорологическое и геодезическое оборудование, сказано на сайте «Ростеха».
В портфель «Ростеха» входят также бренды «АвтоВАЗ», «КамАЗ», концерн «Калашников», «Вертолеты России», Уралвагонзавод и другие.