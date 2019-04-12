Сенатор ответил на планы Киева отправить корабли в Керченский пролив

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,15 -0,46 EUR Бирж. 72,60 -0,13 Brent 71,67 +0,94% USD Нал. 64,74 63,93 EUR Нал. 73,16 72,38 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1321 +0,0068 BTC/USD Бирж. 5 102,90 +34,90 IMOEX 2 564,39 +0,51% RTSI 1 259,41 +1,14% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+16,93%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,23%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+16,93%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,23%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12:19
Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi — Bloomberg Pro, 15:08 Москва обогнала Милан и Лос-Анджелес по скорости роста цен на жилье Общество, 15:07 Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Общество, 15:06 «Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для устроившего драку игрока Общество, 15:04 Сенатор ответил на планы Киева отправить корабли в Керченский пролив Политика, 14:59 Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Политика, 14:57 Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР Политика, 14:43 Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ Политика, 14:40 В Краснодаре завели дело на избивших мужчину полицейских Общество, 14:38 Как экономить на командировках РБК и Промсвязьбанк, 14:36 «О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком Бизнес, 14:33 Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года Экономика, 14:33 Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому Политика, 14:32 Взявшие власть в Судане военные отказались выдавать аль-Башира Политика, 14:28
Конфликт в Азовском море ,  
0 
Сенатор ответил на планы Киева отправить корабли в Керченский пролив

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив.

«Никто не запрещает военным кораблям проходить через Керченский пролив, не запрещал и раньше», — сказал сенатор, отметив, что это прописано в Договоре о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

«Надо заходить по правилам, оставлять заявку. Они буквально за полгода до известной провокации проходили в проливе. Если они планируют какие-то еще провокации, то надо понимать, что любая подобная провокация будет пресечена», — добавил Цеков.

11 апреля Полторак заявил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, когда будут полностью готовы Военно-морские силы, а также будет получена поддержка со стороны партнеров.

В ноябре в Керченском проливе Погранслужба ФСБ задержала два украинских артиллерийских катера и буксир. По данным службы, они не реагировали на предупреждения. Киев утверждал, что оповещала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков задержали и впоследствии арестовали.

Теги: Крым, Степан Полторак, корабли
Материалы по теме
Минобороны Украины анонсировало проходы кораблей через Керченский пролив
Политика
ФСБ отработала действия при попытке нарушителей пройти Керченский пролив
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter