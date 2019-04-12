Сенатор ответил на планы Киева отправить корабли в Керченский пролив

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив.

«Никто не запрещает военным кораблям проходить через Керченский пролив, не запрещал и раньше», — сказал сенатор, отметив, что это прописано в Договоре о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

«Надо заходить по правилам, оставлять заявку. Они буквально за полгода до известной провокации проходили в проливе. Если они планируют какие-то еще провокации, то надо понимать, что любая подобная провокация будет пресечена», — добавил Цеков.

11 апреля Полторак заявил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, когда будут полностью готовы Военно-морские силы, а также будет получена поддержка со стороны партнеров.

В ноябре в Керченском проливе Погранслужба ФСБ задержала два украинских артиллерийских катера и буксир. По данным службы, они не реагировали на предупреждения. Киев утверждал, что оповещала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков задержали и впоследствии арестовали.