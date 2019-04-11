Минобороны Украины анонсировало проходы кораблей через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли снова будут проходить через Керченский пролив, сообщает УНИАН.

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории», — сказал Полторак. Он добавил, что это произойдет, когда будут полностью готовы Военно-морские силы, а также будет получена поддержка со стороны партнеров.

В конце ноября в Керченском проливе Погранслужба ФСБ задержала два украинских артиллерийских катера и буксир, которые, по ее данным, не реагировали на предупреждения. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков задержали и впоследствии арестовали.

В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны говорил, что власти Украины готовят новый поход через Керченский пролив в Черное море. Он также сообщил, что Киев предложил западным партнерам направить свои корабли для участия в походе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление безответственным.