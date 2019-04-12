Суд Лондона арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка на $1,75 млрд

Высокий суд Лондона арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова на £1,34 млрд ($1,75 млрд), говорится в сообщении А1, поступившем в РБК.

«Высоким судом правосудия Англии и Уэльса был вынесен судебный приказ об аресте активов одного из бенефициаров Банка Георгия Беджамова по всему миру на сумму до £1,34 млрд», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято в поддержку искового заявления о взыскании с Беджамова убытков в 116,6 млрд руб.

Поиском и возвратом активов Внешпромбанка по всему миру занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания А1. «Мы намерены при помощи наших партнеров из А1 взыскать с бенефициаров банка средства, полученные незаконным путем, и вернуть их в конкурсную массу», — сказал гендиректор АСВ Юрий Исаев.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года. По данным ЦБ, руководство и контролирующие банк лица осуществляли масштабные операции по выводу активов и фальсифицировали финансовую отчетность. В марте того же года кредитную организацию признали банкротом.