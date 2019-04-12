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Скрывающийся «основатель» Facebook запросил убежище в Эквадоре

Житель Нью-Йорка Пол Челья, который утверждает, что ему принадлежит половина компании Facebook, и которому грозит экстрадиция в США из Эквадора, запросил политическое убежище в этой латиноамериканской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката мужчины Робарто Кальдерона.

«Челья выразил желание получить убежище в Эквадоре, и есть официальный запрос к правительству Эквадора», — заявил защитник.

По его словам, запрос на политическое убежище связан с тем, что Челья опасается за свою жизнь и своих близких.

В 2010 году Челья подал иск в суд на основателя Facebook Марка Цукерберга. Мужчина заявил, что между ним и Цукербергом есть соглашение, в соответствии с которым ему принадлежит половина американской компании. Юристы Facebook, в свою очередь, обвинили Челью в подделке и уничтожении улик в обоснование своей претензии. В результате этого против Чельи выдвинули федеральные обвинения в мошенничестве. В 2015 году он решил бежать из-под домашнего ареста.

В августе прошлого года его задержали на территории Эквадора, а чуть позже национальный суд страны одобрил его экстрадицию в США.​

Теги: Facebook, Эквадор
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