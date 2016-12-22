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Суд в Эквадоре согласился экстрадировать в США «основателя» Facebook
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Суд в Эквадоре согласился экстрадировать в США «основателя» Facebook
Общество, 16:18
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Суд в Эквадоре согласился экстрадировать в США «основателя» Facebook

Национальный суд Эквадора одобрил экстрадицию в США Пола Чельи, утверждавшего, что ему принадлежит половина компании Facebook. Об этом сообщает El Comercio.

Адвокат Чельи Роберто Кальдерон подтвердил, что получил приговор и указал, что его экстрадируют как обвиняемого в электронном мошенничестве. Защитник также планирует подать апелляцию на арест Чельи.

В 2010 году Челья подал в суд на основателя Facebook Марка Цукерберга. Он заявил о соглашении между ним и Цукербергом, в соответствии с которым ему принадлежит половина компании. Против Чельи выдвинули обвинения в мошенничестве, суд постановил, что он подделал электронную переписку с основателем Facebook, которую предъявлял в качестве доказательства. Челья был задержан в Эквадоре в августе прошлого года.

Теги: Facebook , мошенничество , Марк Цукерберг
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