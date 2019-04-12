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Alphabet $1 400 (+15,2%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Симферополь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, доклад по данному вопросу президент ожидает до 1 июня этого года.

Путин распорядился до октября подготовить предложения по социально-экономическому развитию Крыма до 2025 года. При этом правительство должно предусмотреть финансирование из федерального бюджета необходимых мероприятий. ​

Ответственным за реализацию данных поручений был назначен глава кабмина Дмитрия Медведева.

В ноябре 2018 года правительство расширило субсидии на авиаперевозки. Так, было решено субсидировать авиаперевозки круглый год, а не в течение определенного времени — с марта по декабрь. Кабмин также расширил перечень социальных категорий граждан, попадающих под действие субсидий.
 

Теги: Владимир Путин, субсидии, авиаперевозки, пассажиры, Симферополь
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