Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Симферополь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, доклад по данному вопросу президент ожидает до 1 июня этого года.

Путин распорядился до октября подготовить предложения по социально-экономическому развитию Крыма до 2025 года. При этом правительство должно предусмотреть финансирование из федерального бюджета необходимых мероприятий. ​

Ответственным за реализацию данных поручений был назначен глава кабмина Дмитрия Медведева.

В ноябре 2018 года правительство расширило субсидии на авиаперевозки. Так, было решено субсидировать авиаперевозки круглый год, а не в течение определенного времени — с марта по декабрь. Кабмин также расширил перечень социальных категорий граждан, попадающих под действие субсидий.

